Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Отар Кушанашвили осудил склонность звезд к хирургическому «омоложению»

Общество
Отар Кушанашвили осудил склонность звезд к хирургическому «омоложению»

Известный и скандальный тележурналист Отар Кушанашвили, в ходе интервью для ютуб-канала «Алена, блин!» рассказал, что выступает против пластических и косметических операций в «старом» сегменте эстрады.

Поведение звезд для него остается просто «непонятным». По мнению телеведущего, перебор в липосакции и косметических вмешательствах только портит лицо и не приносит ничего хорошего.

«Естественное старение в моих глазах краше», - заявил Кушанашвили.

Филиппа Киркорова он также подверг критике за его эскапизм и желание такой реальности, где его «красота» всеми принимается.

«Почему бы не позволить ему жить в этом мире вечно?», - сказал журналист.

Ранее Отар Кушанашвили резко высказался против Лаймы Вайкуле.
Отар Кушанашвили филипп киркоров алена, блин!
Военкоры ФАН