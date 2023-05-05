Отар Кушанашвили осудил склонность звезд к хирургическому «омоложению»

Известный и скандальный тележурналист Отар Кушанашвили, в ходе интервью для ютуб-канала «Алена, блин!» рассказал, что выступает против пластических и косметических операций в «старом» сегменте эстрады.
Поведение звезд для него остается просто «непонятным». По мнению телеведущего, перебор в липосакции и косметических вмешательствах только портит лицо и не приносит ничего хорошего.
«Естественное старение в моих глазах краше», - заявил Кушанашвили.
Филиппа Киркорова он также подверг критике за его эскапизм и желание такой реальности, где его «красота» всеми принимается.
«Почему бы не позволить ему жить в этом мире вечно?», - сказал журналист.
Ранее Отар Кушанашвили резко высказался против Лаймы Вайкуле.