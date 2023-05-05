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Отар Кушанашвили обвинил Лайму Вайкуле в «балабольстве»

Общество
Отар Кушанашвили обвинил Лайму Вайкуле в «балабольстве»

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался в сторону эстрадной певицы Лаймы Вайкуле после ее самоуверенных заявлений про шоу-бизнес. Об этом он сообщил в ходе интервью для ютуб-канала «Алена, блин!».

Так, по мнению журналиста, Вайкуле никак не «кормила Советский Союз».

«Единственные кого она кормила – это свою семью и собак!», - заявил он в ходе беседы.

Также, по его мнению, до встречи с композитором Раймондом Паулсом, певица занималась крайне непотребными вещами и ничего особенного, кроме громких слов, из себя не представляла.

Ранее Стас Михайлов заявил, что Лайма Вайкуле не имеет права на будущее, если не уважает прошлое.
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