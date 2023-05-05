Более 600 полицейских Сербии разыскивают подозреваемого в стрельбе в Младеноваце

В ночь на пятницу в результате стрельбы на территории школы в Сербии восемь человек погибли и 13 были ранены. Подозреваемый после ссоры с сотрудником полиции открыл огонь из машины. Позднее он продолжилстрелять в расположенном рядом населенном пункте Шепшин.