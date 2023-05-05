Более 600 полицейских Сербии разыскивают подозреваемого в стрельбе в Младеноваце

Сообщается, что более 600 сотрудников Министерства внутренних дел Сербии задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе на территории муниципалитета Младеновац. Об этом пишет «Радио и телевидение Сербии».
В ночь на пятницу в результате стрельбы на территории школы в Сербии восемь человек погибли и 13 были ранены. Подозреваемый после ссоры с сотрудником полиции открыл огонь из машины. Позднее он продолжилстрелять в расположенном рядом населенном пункте Шепшин.
Ранее сообщалось о стрельбе близ школы в сербском селе Дубона. Подозреваемым является 21-летний Урош Б. Он поссорился со стражем порядка и принял решение открыть стрельбу, убив изначально полицейского и его сестру. Злоумышленник скрылся с места преступления.