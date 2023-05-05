Сын российского нефтяника Владимира Алмазова обвинил полицейских в краже

Издание утверждает, что 35-летний Алмазов находится в ставропольском СИЗО с августа 2022 года по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Он утверждает, что после обыска в его доме пропали роскошные часы Audemars Piguet. Сотрудники управления собственной безопасности установили, что в обысках принимал участие не только следователь, но и замначальника и оперативник регионального отдела ЦПЭ, но все они отрицают свою вину. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.