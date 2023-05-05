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Сын российского нефтяника Владимира Алмазова обвинил полицейских в краже

Происшествия
Сын российского нефтяника Владимира Алмазова обвинил полицейских в краже

Сын бывшего топ-менеджера «Транснефти» Владимира Алмазова Виталий, обвинил полицейских в краже его часов стоимостью 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Издание утверждает, что 35-летний Алмазов находится в ставропольском СИЗО с августа 2022 года по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Он утверждает, что после обыска в его доме пропали роскошные часы Audemars Piguet. Сотрудники управления собственной безопасности установили, что в обысках принимал участие не только следователь, но и замначальника и оперативник регионального отдела ЦПЭ, но все они отрицают свою вину. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что пьяный полицейский из Новосибирской области совершил нападение на школьницу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ.
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