Сын российского нефтяника Владимира Алмазова обвинил полицейских в краже

Сын бывшего топ-менеджера «Транснефти» Владимира Алмазова Виталий, обвинил полицейских в краже его часов стоимостью 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Издание утверждает, что 35-летний Алмазов находится в ставропольском СИЗО с августа 2022 года по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Он утверждает, что после обыска в его доме пропали роскошные часы Audemars Piguet. Сотрудники управления собственной безопасности установили, что в обысках принимал участие не только следователь, но и замначальника и оперативник регионального отдела ЦПЭ, но все они отрицают свою вину. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ сообщали, что пьяный полицейский из Новосибирской области совершил нападение на школьницу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ.