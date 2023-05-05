Аналитик Майкл Шэнклан: Жадность США угрожает безопасности Украины

Американский аналитик Майкл Шэнклан считает, что план США по инвестированию денег в нефтегазовую и энергетическую отрасль Украины лишь готовит ее к следующим войнам. Об этом сообщили РИА Новости.
Эксперт заявил, что строительство нефтехранилищ и энергоблоков повышает потенциальный риск саботажа на предприятиях, и увеличивает вероятность катастрофы на территории Украины до небывалых высот.
«Будущий облик украинской инфраструктуры (…) готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках», - считает Шэнклан.
Он считает, что «корыстные» планы США лишь накаляют ситуацию вокруг и так неспокойного региона и грозят только большими проблемами.
Ранее стало известно, что Росатом планирует построить еще 29 энергоблоков АЭС к 2045 году.