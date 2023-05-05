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Аналитик Майкл Шэнклан: Жадность США угрожает безопасности Украины

Украина
Аналитик Майкл Шэнклан: Жадность США угрожает безопасности Украины

Американский аналитик Майкл Шэнклан считает, что план США по инвестированию денег в нефтегазовую и энергетическую отрасль Украины лишь готовит ее к следующим войнам. Об этом сообщили РИА Новости.

Эксперт заявил, что строительство нефтехранилищ и энергоблоков повышает потенциальный риск саботажа на предприятиях, и увеличивает вероятность катастрофы на территории Украины до небывалых высот.

«Будущий облик украинской инфраструктуры (…) готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках», - считает Шэнклан.

Он считает, что «корыстные» планы США лишь накаляют ситуацию вокруг и так неспокойного региона и грозят только большими проблемами.

Ранее стало известно, что Росатом планирует построить еще 29 энергоблоков АЭС к 2045 году.
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