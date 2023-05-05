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Пожар в национальном парке «Зигальга» распространился на площади в 100 гектаров

Происшествия
Пожар в национальном парке «Зигальга» распространился на площади в 100 гектаров

Около сотни человек в настоящее время задействованы в тушении пожара в национальном парке «Зигальга» на территории Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Зигальга News».

Помимо сотрудников и специальной техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в борьбе с распространением огня участвуют представители МЧС, пожарной части Усть-Катава, лесные арендаторы и пятеро добровольцев из населенного пункта Меседа. Сообщается, что к 6:14 утра площадь распространения пламени составляет около 100 гектаров.

Ранее сообщалось о возгорании в пятиэтажном доме Ангарска в Иркутской области. Слаженная работа спасателей позволила спасти жизни восьмерых человек. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.
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