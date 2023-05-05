Мощи Георгия Победоносца провезут по всей России: опубликован график

Всероссийский молебен о Победе с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнется в Москве 6 мая перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает издание «Царьград».
Этот день станет началом путешествия мощей Георгия Победоносца по всей России. Жители каждого региона нашей страны смогут почтить великомученика, приложиться к нему и помолиться о благополучном завершении СВО.
Организаторы разделили мероприятие на четыре этапа.
Первый этап (с 6 мая по июнь 2023 года) включает регионы Центральной России (Тульская, Белгородская, Брянская, Орловская, Курская, Липецкая, Воронежская области), Республику Татарстан, Урал, Кузбасс, и Тюменскую область.
Второй этап (с 11 июня по 6 августа) охватывает всю Сибирь и Дальний Восток, включая Сахалин, Камчатку, Чукотку, Якутию, и завершается в Архангельской и Мурманской областях, а также в Ненецком АО.
Третий этап (до 23 августа) включает северные регионы Европейской части России от Карелии до Вологды, области Золотого кольца России, «новые» регионы России, и завершается в Севастополе и Республике Крым.
Четвёртый этап (с 23-24 августа по 28 сентября) начинается с Ростова-на-Дону и охватывает всю южную Россию, включая республики Северного Кавказа и Калмыкию. Затем мощи великомученика Георгия Победоносца посетят ранее не охваченные регионы Поволжья и Северо-Запада (Калининград, Санкт-Петербург, Тверская область).
Следует отметить, что представленное расписание является предварительным и может быть изменено. Также может быть расширен список городов.
Ранее патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться перед военной угрозой Запада. Он призвал граждан России отбросить неприязнь друг к другу.