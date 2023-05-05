Компания LG Electronics получила в 19 раз меньше прибыли от рынка в России

В позапрошлом году, чистая прибыль корпорации составляла 7,1 млрд рублей. Годом ранее компания смогла заработать лишь 376 млн. Выручка компании упала более чем в два раза и составила в 2022 году 55,4 млрд рублей. Причиной для этого называют непостоянство поставок, необходимых для поддержания производства.