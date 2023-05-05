Эксперт Алена Гуляева назвала простые способы защиты от клещей

Специалист Алена Гуляева рассказала о способах защиты от укусов клещей. Она поделилась полезными советами с «РИА Новости».
Первоочередно эксперт порекомендовала носить светлую одежду, максимально защищающую кожу, так шансы обнаружить неприятное насекомое значительно повышаются. Необходимо заправлять брюки в носки и надевать закрытую обувь. Стоит также использовать головной убор или капюшон. После возвращения с прогулок необходимо осматривать себя, близких и животных. Самыми распространенными местами укусов являются голова, спина, подколенная ямка и подмышки.
Гуляева напомнила, что после укуса, вне зависимости от того, был ли удален клещ или нет, необходимо сдать его на анализы в лабораторию. В течение 72 часов после инцидента проводится профилактика противоклещевым иммуноглобулином.
Ранее сообщалось, что с 28 апреля по четвертое мая в Псковской области 166 человек подверглись укусам клещей. Из 32 проверенных в лабораториях насекомых восемь оказались переносчиками боррелиоза, а двое – моноцитарного эрлихиоза.