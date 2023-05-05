В Госдуме предложили помочь малоимущим семьям жильем без оформления ипотеки

Она предложила обеспечивать эту категорию граждан семейными общежитиями при вузах, предоставлением аренды на льготных условиях или выделением средств. Политик отметила, что такие общежития должны иметь отдельные комнаты для семей с детьми. Буцкая подчеркнула, что для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет, которые не могут получить ипотеку из-за отсутствия первоначального взноса или возрастных ограничений. Она также подчеркнула, что студенческие семьи, в которых рождаются дети, нуждаются в особенном внимании.