В Госдуме предложили помочь малоимущим семьям жильем без оформления ипотеки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая высказала мнение о необходимости обеспечения молодых семей, которые не могут позволить себе ипотеку. Об этом сообщает издание URA.RU.
Она предложила обеспечивать эту категорию граждан семейными общежитиями при вузах, предоставлением аренды на льготных условиях или выделением средств. Политик отметила, что такие общежития должны иметь отдельные комнаты для семей с детьми. Буцкая подчеркнула, что для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет, которые не могут получить ипотеку из-за отсутствия первоначального взноса или возрастных ограничений. Она также подчеркнула, что студенческие семьи, в которых рождаются дети, нуждаются в особенном внимании.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать медицинские сертификаты на лечение репродуктивной системы. Такая мера поможет повысить рождаемость в стране.