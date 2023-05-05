Киев хочет затопить левобережную часть Запорожья ради наступления своих войск

Согласно поступившей информации, перелив воды может вызвать прорыв дамбы возле Каменки-Днепровской. Так ВСУ хочет убрать минную линию российских войск. Большие надежды возлагаются на то, что сезон дождей уже прошел и в области установилась сухая погода.