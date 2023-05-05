Киев хочет затопить левобережную часть Запорожья ради наступления своих войск

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона планирует затопить левобережье Запорожья, ради успешного форсирования Днепра.
Как сообщает сайт РИА Новости, в Каховском водохранилище уровень воды приближается к критической отметке. Связано это со сбросом воды с украинской стороны.
«Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС», - отметил Рогов.
Согласно поступившей информации, перелив воды может вызвать прорыв дамбы возле Каменки-Днепровской. Так ВСУ хочет убрать минную линию российских войск. Большие надежды возлагаются на то, что сезон дождей уже прошел и в области установилась сухая погода.
Ранее Владимир Рогов сообщил об обстреле Запорожья.