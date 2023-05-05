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Трейлер «Дюна-2» набрал более девяти миллионов просмотров за сутки

Шоу-бизнес
Трейлер «Дюна-2» набрал более девяти миллионов просмотров за сутки

Студия Warner Bros. Pictures выложила в Сеть трейлер сиквела фильма «Дюна» по одноименной книге Фрэнка Герберта.

В четверг, 4 мая, Warner Bros. Pictures опубликовали свой трейлер. В первые сутки он собрал более девяти млн просмотров, информирует газета «Культура». Премьера второй части нашумевшего фильма состоится в начале ноября. В главных ролях стабильно останутся Тимоти Шаламе и Зендая.

Ранее сообщалось, что актриса Флоренс Пью поделилась своими эмоциями после того, как ее пригласили на съемки второй части кинокартины. Она отметила, что очень рада работать вместе с таким молодым коллективом, которыйпомогает Голливуду двигаться в правильном направлении. Проекты, в которых Пью принимала участие ранее, приглашали в основном более зрелых актеров, и у девушки не было возможности познакомиться с людьми своего возраста, однако «Дюна-2» дает ей такую возможность.
дюна Дюна-2 Тимоти Шаламе зендая Флоренс Пью
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