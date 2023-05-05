Трейлер «Дюна-2» набрал более девяти миллионов просмотров за сутки

Ранее сообщалось, что актриса Флоренс Пью поделилась своими эмоциями после того, как ее пригласили на съемки второй части кинокартины. Она отметила, что очень рада работать вместе с таким молодым коллективом, которыйпомогает Голливуду двигаться в правильном направлении. Проекты, в которых Пью принимала участие ранее, приглашали в основном более зрелых актеров, и у девушки не было возможности познакомиться с людьми своего возраста, однако «Дюна-2» дает ей такую возможность.