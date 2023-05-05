Экс-глава военной разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее

По словам Пелза, западные санкции были введены из-за непонимания специфики России. Он также отметил, что ранее президент России Владимир Путин старался наладить контакты с европейскими странами, но желание западных политиков ослабить РФ привело к боевым действиям в Европе. По мнению Пелза, политика Запада в отношении РФ привела к тому, что Китай и Россия создали союз, который непобедим.