Бывший глава Военной разведки Чехии Петр Пелз заявил, что западные политики, стремясь ослабить Россию, на самом деле сделали ее только сильнее, разрушив буферную Украину. Об этом сообщает издание «MK.RU»
По словам Пелза, западные санкции были введены из-за непонимания специфики России. Он также отметил, что ранее президент России Владимир Путин старался наладить контакты с европейскими странами, но желание западных политиков ослабить РФ привело к боевым действиям в Европе. По мнению Пелза, политика Запада в отношении РФ привела к тому, что Китай и Россия создали союз, который непобедим.
Ранее бывший пилот истребителя F-16 рассказал, что передача подобных летательных аппаратов не поможет Украине. Дело в том, что они неспособны противостоять российским ПВО С-400.