Большинство немцев выступает против приема мигрантов в Германии

Организация ARD-DeutschlandTREND провела опрос и выяснила, что 54% немцев негативно относятся к иммиграции, что на четыре пункта выше, чем ранее. Об этом собщил сайт издания RT.
Позитивное отношение к миграции проявляет 33% респондентов. 80% опрошенных немцев выступают за предоставление убежищ мигрантам из Африки на границах ЕС. 77% респондентов считают, что правящие органы делают «слишком мало» для решения проблем связанных с мигрантами.
«Социал-демократическая партия Германии», выступающая за Олафа Шольца потеряла рейтинг социального одобрения и получила лишь 17% голосов опрошенных. «Зеленые» и «Свободные демократы» же остались при своих 16% и 7% соответственно.
Ранее стало известно, что в США началась беспорядочная миграция со стороны Мексики.