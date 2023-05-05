Большое жюри Калифорнии предъявило обвинение бывшему продюсеру новостей за распространение детской порнографии

Злоумышленник, узнав об обыске, бежал в Огайо с несколькими видами оружия. Полиция в рамках операции настигла его в одном из местных отелей и вернула в Калифорнию. В случае признания вины он получит минимум пять лет колонии, однако, как сообщается, при учете различных факторов он может получить по 20 лет за каждый из пунктов обвинения, – пишет TheDesk.net.