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Большое жюри Калифорнии предъявило обвинение бывшему продюсеру новостей за распространение детской порнографии

Происшествия
Большое жюри Калифорнии предъявило обвинение бывшему продюсеру новостей за распространение детской порнографии

Федеральное большое жюри предъявило бывшему продюсеру новостей из Лос-Анджелеса обвинения по трем уголовным статьям, связанным с детской порнографией. Злоумышленник работал на канале KNBC.

Мужчина был арестован в прошлом месяце после того, как полиция провела обыск в его доме в Южной Калифорнии в связи с широким расследованием фактов распространения детской порнографии. Он обменивался изображениями с единомышленниками в социальных сетях с августа 2020 по июнь 2021 года.

Злоумышленник, узнав об обыске, бежал в Огайо с несколькими видами оружия. Полиция в рамках операции настигла его в одном из местных отелей и вернула в Калифорнию. В случае признания вины он получит минимум пять лет колонии, однако, как сообщается, при учете различных факторов он может получить по 20 лет за каждый из пунктов обвинения, – пишет TheDesk.net.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, пытавшегося убить собственного отца в Петропавловске-Камчатском. Подросток нанес два ножевых ранения своему родителю.
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