Большое жюри Калифорнии предъявило обвинение бывшему продюсеру новостей за распространение детской порнографии

Федеральное большое жюри предъявило бывшему продюсеру новостей из Лос-Анджелеса обвинения по трем уголовным статьям, связанным с детской порнографией. Злоумышленник работал на канале KNBC.
Мужчина был арестован в прошлом месяце после того, как полиция провела обыск в его доме в Южной Калифорнии в связи с широким расследованием фактов распространения детской порнографии. Он обменивался изображениями с единомышленниками в социальных сетях с августа 2020 по июнь 2021 года.
Злоумышленник, узнав об обыске, бежал в Огайо с несколькими видами оружия. Полиция в рамках операции настигла его в одном из местных отелей и вернула в Калифорнию. В случае признания вины он получит минимум пять лет колонии, однако, как сообщается, при учете различных факторов он может получить по 20 лет за каждый из пунктов обвинения, – пишет TheDesk.net.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, пытавшегося убить собственного отца в Петропавловске-Камчатском. Подросток нанес два ножевых ранения своему родителю.