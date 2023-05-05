«Папа всех бомб»: Эксперт Артамонов рассказал о российском «оружии возмездия»

Эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов проанализировал возможные варианты ответа России на недавние удары по Кремлю. Издание «Царьград» опубликовало комментарий специалиста.
Он отметил, что у России есть бомба повышенной мощности, способная причинить колоссальные разрушения противнику. Это оружие, известное как вакуумная бомба или «папа всех бомб», имеет объемный детонирующий эффект и эквивалент 44 тонн тротила.
«Сплошная зона разрушения может достигать до 500 метров, а частичные разрушения грозят всем зданиям в радиусе 1000 метров от эпицентра взрыва», — заявил Артамонов.
Однако, эксперт не понимает, почему это оружие еще не было применено против украинской армии. Кроме того, для ответа может быть использована тактика, которая была использована при освобождении Мариуполя – стрельба из тяжелой огнеметной системы по местам скопления противника. Такой шаг может заставить противника массово сдаваться в плен.
Ранее СМИ сообщили, что новая тактика ВС РФ шокировала ВСУ. Дело в том, что российские бомбардировщики начали сбрасывать управляемые авиабомбы, не заходя в зону действия ПВО противника.