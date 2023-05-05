«Папа всех бомб»: Эксперт Артамонов рассказал о российском «оружии возмездия»

Однако, эксперт не понимает, почему это оружие еще не было применено против украинской армии. Кроме того, для ответа может быть использована тактика, которая была использована при освобождении Мариуполя – стрельба из тяжелой огнеметной системы по местам скопления противника. Такой шаг может заставить противника массово сдаваться в плен.