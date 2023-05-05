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В Приморском крае водитель внедорожника вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин

Происшествия
В Приморском крае водитель внедорожника вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин

В Приморском городе Артем водитель внедорожника сбил двух женщин на остановке «Дворец Культуры угольщиков». Об этом сообщает рассказали в полиции региона.

Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado протаранил ограждение остановки, сбил женщин и проехал сквозь две клумбы на тротуаре. Женщины в ходе инцидента получи травмы, их госпитализировали. На месте аварии работают представители ГИБДД Артема, начата проверка в отношении водителя внедорожника.

Ранее стало известно, что в Крыму на трассе произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. Сообщается о девяти пострадавших, из них семеро дети.
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