В Приморском крае водитель внедорожника вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин

В Приморском городе Артем водитель внедорожника сбил двух женщин на остановке «Дворец Культуры угольщиков». Об этом сообщает рассказали в полиции региона.
Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado протаранил ограждение остановки, сбил женщин и проехал сквозь две клумбы на тротуаре. Женщины в ходе инцидента получи травмы, их госпитализировали. На месте аварии работают представители ГИБДД Артема, начата проверка в отношении водителя внедорожника.
Ранее стало известно, что в Крыму на трассе произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. Сообщается о девяти пострадавших, из них семеро дети.