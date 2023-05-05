В Приморском крае водитель внедорожника вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин

Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado протаранил ограждение остановки, сбил женщин и проехал сквозь две клумбы на тротуаре. Женщины в ходе инцидента получи травмы, их госпитализировали. На месте аварии работают представители ГИБДД Артема, начата проверка в отношении водителя внедорожника.