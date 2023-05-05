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Автоэксперт Шапарин рассказал, как защититься от подставы на дороге одной фразой

Общество
Автоэксперт Шапарин рассказал, как защититься от подставы на дороге одной фразой

Никто не застрахован от автоподстав на дороге, однако, есть способ выйти из неприятной ситуации с минимальным риском для себя. Издание «Царьград» поделилось советами автоэксперта Антона Шапарина.

Вице-президент Национального автомобильного союза советует использовать простую фразу «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП», чтобы отпугнуть мошенников. Автоподставщикам не понравится такой ответ, потому что их цель - получить деньги, а не оформлять аварию.

Шапарин также отмечает, что мошенники используют разные схемы, например, старые машины, чтобы провоцировать аварии и требовать большие деньги за повреждения. Чтобы бороться с автоподставами, нужно вызывать на место ДТП госавтоинспекторов и действовать в рамках закона.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума планирует рассмотреть поправки об отмене штрафа за тонировку передних боковых стекол. Затемнение лобовых стекол все также останется под запретом.
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