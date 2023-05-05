Автоэксперт Шапарин рассказал, как защититься от подставы на дороге одной фразой

Никто не застрахован от автоподстав на дороге, однако, есть способ выйти из неприятной ситуации с минимальным риском для себя. Издание «Царьград» поделилось советами автоэксперта Антона Шапарина.
Вице-президент Национального автомобильного союза советует использовать простую фразу «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП», чтобы отпугнуть мошенников. Автоподставщикам не понравится такой ответ, потому что их цель - получить деньги, а не оформлять аварию.
Шапарин также отмечает, что мошенники используют разные схемы, например, старые машины, чтобы провоцировать аварии и требовать большие деньги за повреждения. Чтобы бороться с автоподставами, нужно вызывать на место ДТП госавтоинспекторов и действовать в рамках закона.
Ранее СМИ сообщили, что Госдума планирует рассмотреть поправки об отмене штрафа за тонировку передних боковых стекол. Затемнение лобовых стекол все также останется под запретом.