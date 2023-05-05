Автоэксперт Шапарин рассказал, как защититься от подставы на дороге одной фразой

Шапарин также отмечает, что мошенники используют разные схемы, например, старые машины, чтобы провоцировать аварии и требовать большие деньги за повреждения. Чтобы бороться с автоподставами, нужно вызывать на место ДТП госавтоинспекторов и действовать в рамках закона.