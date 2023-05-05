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Ученые Камчатки нашли опасные трещины на вулкане Шивелуч

Происшествия
Ученые Камчатки нашли опасные трещины на вулкане Шивелуч

Научные сотрудники Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в ходе облета вулкана Шивелуч на вертолете, обнаружили три новые трещины на его поверхности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Так называемые фумаролы – трещины в кратере вулкана, выпускают из себя горячий пар и газ. Возникли они спустя 19 дней после извержения Шивелуча. Неожиданно возникшая низкая облачность не дала ученым изучить возникшие природные явления и состояние кратера вулкана.

Ранее сейсмологи отметили постоянные землетрясения и рост лавового купола возле вулкана Шивелуч несколько дней подряд. Чем это грозит ученые не уточняют.
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