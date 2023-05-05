Ученые Камчатки нашли опасные трещины на вулкане Шивелуч

Так называемые фумаролы – трещины в кратере вулкана, выпускают из себя горячий пар и газ. Возникли они спустя 19 дней после извержения Шивелуча. Неожиданно возникшая низкая облачность не дала ученым изучить возникшие природные явления и состояние кратера вулкана.