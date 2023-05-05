Российский блогер Смольянинов задержан в Египте

Как сообщили в посольстве РФ в Каире, россиянин прибыл в Египет 29 апреля, и сейчас дипломаты находятся с ним в контакте. Подробности следственных действий не разглашаются. Сообщается, блогер приехал в Каир для съемок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках Египта. Вчера, 4 мая, он должен был вернуться в Москву, но не явился на рейс. Алексей Смольянинов является создателем Youtube-канала «Невиданный футбол» и автором ряда документальных фильмов о футболе.