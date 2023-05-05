Disney презентует свой фильм по «Симпсонам» и «Звездным войнам» уже в ближайшие дни

Компания Disney+ сообщила о предстоящей демонстрации короткометражного фильма, который соединит в себе две вселенные сразу.
В течение текущей недели Disney+ покажет зрителям свой новый короткометражный фильм, который объединит в себе вселенные «Звездных войн» и «Симпсонов». Сама кинолента будет длиться около четырех минут. За это время, по сюжету, малышка Мэгги Симпсон потеряется из поля зрения своего отца Гомера и отправится в путешествие по известным локациям франшизы, а также поучаствует в битве, информирует «Культуромания».
Ранее стало известно, сколько денег заработала компания Disney после проката фильма «Аватар: Путь воды». Кассовые сборы в два раза превысили бюджет фильма. Студия потратила на создание кинокартины один млрд долларов, а заработала – более двух млрд долларов, сообщает «Культуромания».