Disney презентует свой фильм по «Симпсонам» и «Звездным войнам» уже в ближайшие дни

В течение текущей недели Disney+ покажет зрителям свой новый короткометражный фильм, который объединит в себе вселенные «Звездных войн» и «Симпсонов». Сама кинолента будет длиться около четырех минут. За это время, по сюжету, малышка Мэгги Симпсон потеряется из поля зрения своего отца Гомера и отправится в путешествие по известным локациям франшизы, а также поучаствует в битве, информирует «Культуромания».