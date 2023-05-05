В Казахстане разрешат использовать автомобили-конструкторы

Правительство Казахстана внесло изменения в правила, которые позволяют гражданам легализовать и зарегистрировать автомобили-конструкторы. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.
Сбор за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге. Для этого необходимо подать заявление, акт осмотра, выданный уполномоченным сотрудником органов внутренних дел, и диагностическую карту технического осмотра. Заявки на легализацию автомобилей можно подавать через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.
В свидетельстве о регистрации автомобилей, ввезенных в Казахстан под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указан запрет на изменение права собственности и эксплуатацию только на территории страны.
Ранее СМИ сообщили, что власти Казахстана отказались проводить парад на 9 мая. Такое решение было принято с целью «экономии бюджетных средств».