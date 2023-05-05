Камчатский подросток попытался зарезать своего отца сразу двумя ножами

Следственный комитет в Петропавловске-Камчатском возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, попытавшегося зарезать своего отца. Об это сообщает «Комсомольская Правда – Дальний Восток».
По информации от СК, подросток напал на родителя, предварительно подкараулив того в квартире. Как только отец зашел, юноша нанес два удара ножами в область живота. Мужчина смог вытолкнуть сына в подъезд, запереть дверь и позвонить в полицию. Сообщается, что состояние мужчины стабильное.
Подростку инкриминируют покушение на убийство, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас подросток находится в центре соцпомощи семье и детям.
Ранее психологи сообщили о причинах возникновения агрессии у подростков.