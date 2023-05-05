Камчатский подросток попытался зарезать своего отца сразу двумя ножами

По информации от СК, подросток напал на родителя, предварительно подкараулив того в квартире. Как только отец зашел, юноша нанес два удара ножами в область живота. Мужчина смог вытолкнуть сына в подъезд, запереть дверь и позвонить в полицию. Сообщается, что состояние мужчины стабильное.