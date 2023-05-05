Bloomberg: США просят Китай о встрече на уровне руководителей министерств обороны

Ранее директор американской национальной разведки Эврил Хейнс заявила о проработке со стороны КНР возможности применения силы с целью присоединения Тайваня. По словам Хейнс, Соединенные штаты Америки будут принимать дальнейшие решения в этом вопросе в соответствии с будущими шагами правительства Китая.