Психологи разобрали лордотическую позу и ее связь с животными инстинктами для людей

Психологи канадского Университета Британской Колумбии провели ряд экспериментов, цель которых заключалась в нахождении подсознательной реакции человека на лордотическую позу девушки на фотографии. Для этого специалисты сделали несколько 3D-моделей, которые изображали девушку в этой позе и дали изображения группам мужчин и женщин. Первые демонстрировали подсознательное возбуждение, а вторые – восприятие угрозы. Дело в том, что эта поза у девушки часто встречается в дикой природе у самок во время спаривания, поэтому на подсознательном уровне у мужчин она вызывает возбуждение, а у женщин – ревность, информирует Planet Today.