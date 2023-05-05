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Психологи разобрали лордотическую позу и ее связь с животными инстинктами для людей

Общество
Психологи разобрали лордотическую позу и ее связь с животными инстинктами для людей

Специалисты оценили отношения людей к лордотической позе на фоне ее связи с животными инстинктами.

Психологи канадского Университета Британской Колумбии провели ряд экспериментов, цель которых заключалась в нахождении подсознательной реакции человека на лордотическую позу девушки на фотографии. Для этого специалисты сделали несколько 3D-моделей, которые изображали девушку в этой позе и дали изображения группам мужчин и женщин. Первые демонстрировали подсознательное возбуждение, а вторые – восприятие угрозы. Дело в том, что эта поза у девушки часто встречается в дикой природе у самок во время спаривания, поэтому на подсознательном уровне у мужчин она вызывает возбуждение, а у женщин – ревность, информирует Planet Today.

Ранее сообщалось, что двое детей в Москве пожаловались на 22-летнего священника, который домогался до них. Также поступали жалобы на то, что священнослужитель пытался изнасиловать одного из мальчиков.
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