Многоэтажный дом загорелся в Ангарске: удалось спасти восемь человек

На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры шел густой черный дым, но благодаря автолестнице и спасательным устройствам удалось эвакуировать всех жильцов. Горели домашние вещи на площади шесть квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.