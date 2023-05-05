Многоэтажный дом загорелся в Ангарске: удалось спасти восемь человек

Пожар произошел в пятиэтажном доме, благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти восемь человек. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 23:33. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в квартире на первом этаже.
На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры шел густой черный дым, но благодаря автолестнице и спасательным устройствам удалось эвакуировать всех жильцов. Горели домашние вещи на площади шесть квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что мощный пожар произошел на складе во Владивостоке. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, в тушении было задействовано 18 единиц техники, 75 человек и пожарный поезд.