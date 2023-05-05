Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о 1001 способе совладать с давлением на российских дипломатов

Ранее Василий Небензя назвал «смехотворными» попытки отнять у Российской Федерации председательство в Совете Безопасности ООН. Дипломат отметил, что все мероприятия в апреле 2023 года прошли в обычном режиме, а такие намерения некоторых стран противоречат «мыслимым и немыслимым правилам».