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Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о 1001 способе совладать с давлением на российских дипломатов

Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о 1001 способе совладать с давлением на российских дипломатов

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя рассказал о внешнем давлении на российских дипломатов. Об этом пишут «РИА Новости».

Небензя подчеркнул, что российские дипломаты «легко» справляются с давлением, которое они испытывают в сложившейся ситуации в международных отношениях. По словам постпреда, существует «1001» способ это сделать.

Ранее Василий Небензя назвал «смехотворными» попытки отнять у Российской Федерации председательство в Совете Безопасности ООН. Дипломат отметил, что все мероприятия в апреле 2023 года прошли в обычном режиме, а такие намерения некоторых стран противоречат «мыслимым и немыслимым правилам».
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