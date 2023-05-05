Эксперт Прохватилов рассказал, как защитить Россию от беспилотников ВСУ

Военный аналитик Владимир Прохватилов предложил выставить вооруженных дежурных, которые контролировали бы безопасность и имели возможность самостоятельно бороться с БПЛА. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он отметил, что полностью защитить все объекты невозможно, но можно использовать методики, которые применялись во время Великой Отечественной войны. Тогда добровольцы и дружинники тушили зажигательные бомбы и светили прожекторами в самолеты противника. Прохватилов предложил выставить на стратегических объектах людей с ружьями и винтовками и поручить им отстреливать дроны. Кроме того, существуют и другие методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, такие как радиоэлектронная борьба, лазерное сбитие и использование пучкового оружия.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ сбили собственный беспилотник над Киевом. В результате падения аппарата загорелся торговый центр.