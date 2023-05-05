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Эксперт Прохватилов рассказал, как защитить Россию от беспилотников ВСУ

Политика
Эксперт Прохватилов рассказал, как защитить Россию от беспилотников ВСУ

Военный аналитик Владимир Прохватилов предложил выставить вооруженных дежурных, которые контролировали бы безопасность и имели возможность самостоятельно бороться с БПЛА. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он отметил, что полностью защитить все объекты невозможно, но можно использовать методики, которые применялись во время Великой Отечественной войны. Тогда добровольцы и дружинники тушили зажигательные бомбы и светили прожекторами в самолеты противника. Прохватилов предложил выставить на стратегических объектах людей с ружьями и винтовками и поручить им отстреливать дроны. Кроме того, существуют и другие методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, такие как радиоэлектронная борьба, лазерное сбитие и использование пучкового оружия.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ сбили собственный беспилотник над Киевом. В результате падения аппарата загорелся торговый центр.
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