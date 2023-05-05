Эксперт Прохватилов рассказал, как защитить Россию от беспилотников ВСУ

Он отметил, что полностью защитить все объекты невозможно, но можно использовать методики, которые применялись во время Великой Отечественной войны. Тогда добровольцы и дружинники тушили зажигательные бомбы и светили прожекторами в самолеты противника. Прохватилов предложил выставить на стратегических объектах людей с ружьями и винтовками и поручить им отстреливать дроны. Кроме того, существуют и другие методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, такие как радиоэлектронная борьба, лазерное сбитие и использование пучкового оружия.