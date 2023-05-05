Уход IKEA с российского рынка вызвал рост онлайн-покупок мебели в Санкт-Петербурге

Аналитики отмечают, что в первой четверти 2023 года спрос мебели на «Яндекс Маркете» вырос на 337%. Продажи товаров для дома также увеличились на 244%. Представители Wildberries прогнозируют дальнейший рост спроса данных секций товаров в ближайшем будущем. Ozon же ожидает, что мебель может занять до 30% ассортимента маркетплейсов.