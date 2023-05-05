Уход IKEA с российского рынка вызвал рост онлайн-покупок мебели в Санкт-Петербурге

Эксперты из издания РБК выяснили, что уход мебельного гиганта IKEA вызвал активный рост онлайн покупок мебели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Аналитики отмечают, что в первой четверти 2023 года спрос мебели на «Яндекс Маркете» вырос на 337%. Продажи товаров для дома также увеличились на 244%. Представители Wildberries прогнозируют дальнейший рост спроса данных секций товаров в ближайшем будущем. Ozon же ожидает, что мебель может занять до 30% ассортимента маркетплейсов.
В ноябре 2022 года «Яндекс» выкупил остатки товаров IKEA, оказавшихся в запасах для российских филиалов фирмы. По итогам сделки было приобретено больше 20 млн товаров бытового значения.
Ранее стало известно, что в Москве откроется магазин первого белорусского аналога IKEA.