Названа причина, почему Алла Пугачева не смогла посетить похороны модельера Вячеслава Зайцева

Певица Алла Пугачева вынужденно вернулась из Израиля, однако не смогла посетить похороны модельера Вячеслава Зайцева, чьей клиенткой была долгие годы.
В четверг, 4 мая, в Щелково (Московская область) состоялись похороны Зайцева. Предполагалось, что их посетят многие звезды российской эстрады, которые были клиентами модельера. Однако многие не пришли на прощание. Одной из них стала Пугачева, которая незадолго до этой даты вернулась в Москву из Израиля. Но проблемы со здоровьем помешали попасть на похороны, информирует Teleprogramma.pro. Звезда не любит перелеты, а потому могла почувствовать себя плохо.
Ранее Teleprogramma.pro сообщала, что телеведущий Владимир Соловьев оказался недоволен возвращением певицы и заявил, что ей в России не место. По мнению журналиста, людей, высказывающихся против специальной военной операции и России, не должны пускать на ее территорию.