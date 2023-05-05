Названа причина, почему Алла Пугачева не смогла посетить похороны модельера Вячеслава Зайцева

В четверг, 4 мая, в Щелково (Московская область) состоялись похороны Зайцева. Предполагалось, что их посетят многие звезды российской эстрады, которые были клиентами модельера. Однако многие не пришли на прощание. Одной из них стала Пугачева, которая незадолго до этой даты вернулась в Москву из Израиля. Но проблемы со здоровьем помешали попасть на похороны, информирует Teleprogramma.pro. Звезда не любит перелеты, а потому могла почувствовать себя плохо.