Разведка США: Китай готовится к захвату Тайваня

Она отметила, что планы Пекина будут влиять на принятие США дальнейших решений по этому вопросу. Эту тему она подняла на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената. Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Берриер также поддержал данную точку зрения, отметив, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал своих военных быть готовыми к действиям, но не указал на конкретные сроки и меры.