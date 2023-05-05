Разведка США: Китай готовится к захвату Тайваня

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай готовит силовой сценарий для воссоединения с Тайванем, но предпочел бы мирное решение этого вопроса. Об этом сообщает издание «Коммерсант»
Она отметила, что планы Пекина будут влиять на принятие США дальнейших решений по этому вопросу. Эту тему она подняла на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената. Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Берриер также поддержал данную точку зрения, отметив, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал своих военных быть готовыми к действиям, но не указал на конкретные сроки и меры.
Ранее СМИ сообщили, что США намерены провести испытания неизвестного оружия у берегов Тайваня. Американцы отмечают, что оно сможет «в корне изменить» баланс сил в регионе.