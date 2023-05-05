Австралия планирует ограничить продажу одноразовых вейпов

Правительство Австралии предлагает ограничить продажу одноразовых вейпов и снизить концентрацию никотина в жидкостях для парения, сообщает сайт издания The New York Times.
Данные радикальные меры связаны с ведением активной антитабачной политике в стране. Федеральное правительство также будет работать с администрацией штатов и территорий, чтобы положить конец продаже вейпов в местах розничной торговли.
В настоящее время никотиновые испарители в Австралии доступны только по рецепту, но их продажа процветает на черном рынке, особенно среди молодежи.
«Я хочу, чтобы вейпинг вернулся к цели, для которой, как нам сказали, он был изобретен. То есть к терапевтическому продукту, помогающему заядлым курильщикам бросить курить», - заявил министр здравоохранения Австралии Марк Батлер.
Ранее стало известно, что менее половины российских курильщиков смогли отказаться от своей вредной привычки.