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Тело мертвого полицейского было обнаружено около канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды

Происшествия
Тело мертвого полицейского было обнаружено около канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды

Сотрудники правоохранительных органов Японии обнаружили мертвого полицейского неподалеку от канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды. По предварительным данным, работник органов во время выстрела нес службу. Его тело было найдено в туалете КПП.

Полиция после хлопка обнаружила тело полицейского, который в это время должен был нести службу. Сообщается, что мужчина был госпитализирован. После осмотра раны сотрудниками медицинского учреждения была констатирована его смерть, – пишет NHK.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек из-за стрельбы в сербском селе Дубона. Причиной происшествия стал конфликт местного жителя с сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник открыл огонь близ местной школы.
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