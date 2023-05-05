Тело мертвого полицейского было обнаружено около канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды

Сотрудники правоохранительных органов Японии обнаружили мертвого полицейского неподалеку от канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды. По предварительным данным, работник органов во время выстрела нес службу. Его тело было найдено в туалете КПП.
Полиция после хлопка обнаружила тело полицейского, который в это время должен был нести службу. Сообщается, что мужчина был госпитализирован. После осмотра раны сотрудниками медицинского учреждения была констатирована его смерть, – пишет NHK.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек из-за стрельбы в сербском селе Дубона. Причиной происшествия стал конфликт местного жителя с сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник открыл огонь близ местной школы.