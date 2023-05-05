Лидер Филиппин не разрешит американцам использовать базы против Китая

По словам Маркоса, находящиеся на Филиппинах военные базы были предоставлены Соединенными Штатами без каких-либо условий и не будут использоваться для нападения на другие страны. Он также добавил, использование американских баз на территории страны для борьбы с Китаем будет выходить за рамки договоренностей сторон. Политик отметил, что на данный момент не получал от Вашингтона просьб о предоставлении войск на случай конфликта с Пекином.