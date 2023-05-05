Синоптик Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве 9 мая. Москвичей в День Победы небесная канцелярия теплом не порадует, но обойдется без осадков.
Несмотря на то, что 8 мая температура не будет подниматься выше +11 градусов, а в течение дня ожидается мокрый снег, прогноз на День Победы гораздо оптимистичнее. Гостей и жителей столицы ожидает повышение дневной температуры до +14, а также полное отсутствие осадков. Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что 2 мая москвичи могли насладиться неожиданным потеплением после затяжных холодов. Температуры повысилась до + 16 +18 градусов, осадков не было. Однако такая погода продлилась недолго.