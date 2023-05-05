Российская авиация атаковала скопление западных военных инструкторов в Черниговской области

Как сообщает сайт РИА Новости, самолеты из оперативно-тактической группировки ВКС атаковали область возле деревни Лизуновка, где было замечено особое сосредоточение вражеских сил противника и инструкторов из стран Запада. Удар был нанесен по отдельному 119 батальону территориальной обороны Украины.