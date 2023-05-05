Российская авиация атаковала скопление западных военных инструкторов в Черниговской области

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация из состава Воздушно-космических сил РФ атаковала в Черниговской области пункт с личным составом иностранных инструкторов.
Как сообщает сайт РИА Новости, самолеты из оперативно-тактической группировки ВКС атаковали область возле деревни Лизуновка, где было замечено особое сосредоточение вражеских сил противника и инструкторов из стран Запада. Удар был нанесен по отдельному 119 батальону территориальной обороны Украины.
Информации о количестве единиц ликвидированного противника и техники пока нет. Западные службы также пока не комментировали произошедшее.
Ранее стало известно, что канадские инструкторы обучают украинских солдат технике ведения боя в городской среде.