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Российская авиация атаковала скопление западных военных инструкторов в Черниговской области

Украина
Российская авиация атаковала скопление западных военных инструкторов в Черниговской области

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация из состава Воздушно-космических сил РФ атаковала в Черниговской области пункт с личным составом иностранных инструкторов.

Как сообщает сайт РИА Новости, самолеты из оперативно-тактической группировки ВКС атаковали область возле деревни Лизуновка, где было замечено особое сосредоточение вражеских сил противника и инструкторов из стран Запада. Удар был нанесен по отдельному 119 батальону территориальной обороны Украины.

Информации о количестве единиц ликвидированного противника и техники пока нет. Западные службы также пока не комментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что канадские инструкторы обучают украинских солдат технике ведения боя в городской среде.
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