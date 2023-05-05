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Эксперт Артем Кумпель: Спрос на IT-специалистов в России много лет превышает предложение

Общество
Эксперт Артем Кумпель: Спрос на IT-специалистов в России много лет превышает предложение

Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал о росте вакансий в области IT, Интернета и телекома на площадке в первой четверти 2023 года. Увеличение рабочих мест составило 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Платформа на начало мая 2023 года содержит около 44 тысяч вакансий в сфере IT. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года рост числа предложений составляет 26%. Самыми востребованными специалистами являются инженеры, сисадмины, техники и программисты. По словам эксперта, спрос на айтишников в России превышает предложение на протяжении нескольких лет, – пишет «РИА Новости».

Ранее НСН сообщала, что Минцифры вынесло предложение об упрощении правил получения льготной ипотеки молодыми IT-специалистами. Инициатива подразумевает исключение требования к минимальной заработной плате программистов в возрасте до 30 лет включительно.
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