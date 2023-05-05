Эксперт Артем Кумпель: Спрос на IT-специалистов в России много лет превышает предложение

Платформа на начало мая 2023 года содержит около 44 тысяч вакансий в сфере IT. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года рост числа предложений составляет 26%. Самыми востребованными специалистами являются инженеры, сисадмины, техники и программисты. По словам эксперта, спрос на айтишников в России превышает предложение на протяжении нескольких лет, – пишет «РИА Новости».