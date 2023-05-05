ВСУ используют методы психологического давления на российские войска на поле боя

ВСУ периодически демонстрируют противнику свое новое вооружение, которое им поставляет НАТО, выставляя колонны этой техники на обозрение, например, через перегон их из одной точки в другую. Также вместе с этим идут колонны солдат, чья цель психологически воздействовать на солдат ВС РФ за счет массовости этого «представления». Завершающей частью этого эмоционального давления являются участившиеся атаки на населенные пункты, из-за чего у российских войск должно создаться ощущение начавшегося контрнаступления.