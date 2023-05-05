ВСУ используют методы психологического давления на российские войска на поле боя

Военкоры «Русской весны» сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать психологическое давление на поле боя, чтобы запугать войска России.
ВСУ периодически демонстрируют противнику свое новое вооружение, которое им поставляет НАТО, выставляя колонны этой техники на обозрение, например, через перегон их из одной точки в другую. Также вместе с этим идут колонны солдат, чья цель психологически воздействовать на солдат ВС РФ за счет массовости этого «представления». Завершающей частью этого эмоционального давления являются участившиеся атаки на населенные пункты, из-за чего у российских войск должно создаться ощущение начавшегося контрнаступления.
Ранее сообщалось, что правительство Украины отказывается разглашать детали предстоящего контрнаступления своих войск союзникам и большинству членов Верховной рады. Это аргументируется предотвращением утечки данных.