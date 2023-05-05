Пожилая пара из Сингапура раскрыла секрет своих 50-летних отношений

Пара познакомилась по настоянию родителей еще в подростковом возрасте. Первое время, по словам Хамиды, о любви и речи не шло. После они открылись друг другу, привыкнув к совместному обществу. Сейчас они живут в однокомнатной квартире. У Ахмета обнаружили болезнь почек, и его возлюбленная ушла с работы, чтобы проводить с мужем больше времени и ухаживать за ним.