Пожилая пара из Сингапура раскрыла секрет своих 50-летних отношений

Сингапурская пара 69 и 65 лет, Ахмат Паги и Хамида Нур, поделилась с изданием MAN TODAY секретом своих счастливых отношений длиной в 50 лет.
Так, по мнению пенсионеров, главное - это совместно обсуждение проблем. Без честности между влюбленными и готовности поделиться своим внутренним миром ничего не получится.
«Прежде чем что-то сделать, мы сначала все обсудим и поймем, как поступить», - заявляет Ахмат
Пара познакомилась по настоянию родителей еще в подростковом возрасте. Первое время, по словам Хамиды, о любви и речи не шло. После они открылись друг другу, привыкнув к совместному обществу. Сейчас они живут в однокомнатной квартире. У Ахмета обнаружили болезнь почек, и его возлюбленная ушла с работы, чтобы проводить с мужем больше времени и ухаживать за ним.
Ранее стало известно, что пенсионерам из Кузбасса можно будет воспользоваться бесплатным проездом.