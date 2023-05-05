Новые российские регионы отметят 9 Мая в онлайн-формате

К патриотическим акциям сможет присоединиться каждый житель региона. Большинство из них пройдут в дистанционном формате. В Луганской Народной Республике состоится «Бессмертный автополк», где фото ветеранов, прошедших войну, будут размещены под стеклами автомобилей, которые будут курсировать по городам. В Запорожской области есть возможность принять участие в «Бессмертном полку» онлайн, а на улицах Херсонской области разместят баннеры с изображениями выдающихся уроженцев города. Сенатор Донецкой Народной Республики Наталья Никоронорова допустила, что будут организованы праздничные салюты.