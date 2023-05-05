Новые российские регионы отметят 9 Мая в онлайн-формате

Власти недавно присоединившихся к России регионов приняли решение отказаться от проведения парада Победы. Об этом сообщает издание URA.RU.
Вместо этого они проведут онлайн-акцию и театральные представления в социальных сетях. Как сообщили источники из регионов, несмотря на продолжающиеся боевые действия, власти не планируют полностью отказываться от празднования Дня Победы.
К патриотическим акциям сможет присоединиться каждый житель региона. Большинство из них пройдут в дистанционном формате. В Луганской Народной Республике состоится «Бессмертный автополк», где фото ветеранов, прошедших войну, будут размещены под стеклами автомобилей, которые будут курсировать по городам. В Запорожской области есть возможность принять участие в «Бессмертном полку» онлайн, а на улицах Херсонской области разместят баннеры с изображениями выдающихся уроженцев города. Сенатор Донецкой Народной Республики Наталья Никоронорова допустила, что будут организованы праздничные салюты.
Ранее СМИ сообщили, что власти Белгорода приняли решение отменить парад на День Победы. Это необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей.