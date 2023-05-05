The Conversation: Неудачное контрнаступление ВСУ заставит США поменять свое мнение насчет поддержки Киева

Аналитик Клаудия Лоренцо Рубьера рассказала, от чего зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны США.
Предстоящее контрнаступление ВСУ важно для Украины по той причине, что от него зависит дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона. Нет сомнений, что США всецело находятся на стороне Украины. Однако неудача в контрнаступлении может привести к тому, что Вашингтон осознает свою дальнейшую беспомощность и поймет необходимость проведения мирных переговоров, на что Киев не согласен, приводит слова Рубьеры The Conversation.
Ранее сообщалось, что секретные документы Пентагона, оказавшиеся в открытом доступе, демонстрируют неуверенность спецслужб США и НАТО в успехе предстоящего контрнаступления ВСУ. Сотрудники Пентагона считают, что эта операция обречена на провал из-за дефицита техники и людей у Киева.