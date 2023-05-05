The Conversation: Неудачное контрнаступление ВСУ заставит США поменять свое мнение насчет поддержки Киева

Предстоящее контрнаступление ВСУ важно для Украины по той причине, что от него зависит дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона. Нет сомнений, что США всецело находятся на стороне Украины. Однако неудача в контрнаступлении может привести к тому, что Вашингтон осознает свою дальнейшую беспомощность и поймет необходимость проведения мирных переговоров, на что Киев не согласен, приводит слова Рубьеры The Conversation.