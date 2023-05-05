Ученые открыли у Сатурна еще семь новых спутников

Как сообщает издание N+1, одному из спутников не присвоили индекс, в связи с тем, что он ему был дан ошибочно. Имя S/2007 S 4 носит другой спутник Сатурна по имени Анфа. Теперь, кольцевой гигант отстает от своего «старшего брата» Юпитера всего на два небесных тела. Сообщается, что постоянные имена и номера спутники получат после окончательного подтверждения их орбит следования.