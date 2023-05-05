Посольство КНР в Канаде опротестовало угрозы местных властей выслать дипломатов на основании слухов

Посол Китайской Народной Республики в Канаде Цун Пэйу заявил «решительный протест» угрозам властей страны выслать ряд китайских дипломатов. Оттава подозревает некоторых представителей КНР в запугивании местного политика.
Цун был вызван в Министерство иностранных дел Канады четвертого мая для беседы с «высокопоставленным чиновником» в связи с подозрениями со стороны королевства в адрес нескольких работников посольства.
Исходя из последующего пресс-релиза, посол во время встречи опротестовал слухи о «вмешательстве Китая» в дела Оттавы и обвинил канадские СМИ и местных политиков в распространении ложной информации, – пишут «РИА Новости»
Ранее DEITA рассказало о важном заявлении президента России Владимира Путина об отношениях с западными странами. Глава РФ заявил, что Москва не будет следовать устанавливаемым Западом правилам, однако продолжит развивать международные контакты.