Президент США Байден обратил внимание на необходимость предотвращения рисков угрозы безопасности со стороны ИИ

Компании, занимающиеся разработкой ИИ и сопутствующим ему механизмов, должны понимать, что на них лежит огромная ответственность, заключающаяся в предотвращении всех рисков, которые он может нанести своим пользователям и другим лицам, говорится в официальном сообщении Белого дома, выдержанного из слов Харрис и Байдена на совещании.