Президент США Байден обратил внимание на необходимость предотвращения рисков угрозы безопасности со стороны ИИ

Вице-президент США Камала Харрис провела совещание с несколькими компаниями, которые лидируют на рынке искусственного интеллекта. Во время встречи к ним присоединился президент США Джо Байден.
Компании, занимающиеся разработкой ИИ и сопутствующим ему механизмов, должны понимать, что на них лежит огромная ответственность, заключающаяся в предотвращении всех рисков, которые он может нанести своим пользователям и другим лицам, говорится в официальном сообщении Белого дома, выдержанного из слов Харрис и Байдена на совещании.
Байден отметил, что каждый продукт, связанный с ИИ, должен быть проверен на безопасность и наличие рисков до того, как будет введен в эксплуатацию пользователями.
Ранее сообщалось, что Национальный республиканский комитет опубликовал видеоролик, который был сгенерирован нейросетью, на тему событий после переизбрания Байдена. Он вышел в формате пост-апокалипсиса и в нем говорилось, что вся жизнь страны пойдет под откос.