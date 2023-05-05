Рекордное фиаско за 30 лет: что стало с «Челси» за последнее время

Как сообщает сайт РБК Спорт, клуб хоть и тратит огромные суммы на трансфер, отвратительно показал себя в нынешнем сезоне. Огромные деньги, вложенные в трансфер не выходящих на поле игроков и самые высокие расходы на одно очко в Премьер-лиге 2022-2023 года позволяют «Челси» стать самой неэффективной командой в мире.