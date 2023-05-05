Рекордное фиаско за 30 лет: что стало с «Челси» за последнее время

Английский футбольный клуб «Челси», который находится в собственности у американца Тодда Боули, демонстрирует свои худшие показатели за последние 30 лет.
Как сообщает сайт РБК Спорт, клуб хоть и тратит огромные суммы на трансфер, отвратительно показал себя в нынешнем сезоне. Огромные деньги, вложенные в трансфер не выходящих на поле игроков и самые высокие расходы на одно очко в Премьер-лиге 2022-2023 года позволяют «Челси» стать самой неэффективной командой в мире.
Недавнее увольнение с тренерского поста Томаса Тухеля, одного из самых признанных в мире руководителей ФК, тоже дает о себе знать. Новый тренер еще не узнал команду и иногда делает просто «глупые» шаги. Обилие новичков не позволяет ему создать единый слаженный коллектив.
Сейчас лондонский клуб держит 12 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и уже точно не пройдет в Лигу чемпионов. Европейские турниры тоже обходят стороной «Челси».
Ранее стало известно, что Месси согласен вернуться в «Барселону» даже со сниженной в три раза зарплатой.