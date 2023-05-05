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Угроза мощного землетрясения: США могут оказаться под водой

Общество
Угроза мощного землетрясения: США могут оказаться под водой

Сейсмологи предупреждают о вероятном крупном землетрясении у Тихоокеанского побережья США, которое вызовет мощнейшее цунами. Об этом сообщает издание «Царьград».

Ученые из Техаса обнаружили необъяснимые отверстия на дне Тихого океана у западного побережья Северной Америки. Они расположены хаотично, но плотно и образуются вдоль стыков тектонических плит. Ежегодно их число увеличивается, и из них вытекает теплая жидкость, повышающая температуру воды вблизи них на 8-9 градусов.

Анализ гейзеров показал, что с океанического дна поднимаются частицы металлов, характерных для верхней мантии Земли. Некоторые ученые считают, что это может быть предвестником катастрофы, связанной с движением тектонических плит, которое может привести к землетрясению с магнитудой более 9 и гигантскому цунами.

Некоторые источники утверждают, что США обладают сейсмическим оружием и уже использовали его в Турции, чтобы продавить принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь многие уверены, что загадочные дыры это результат работы подобного российского оружия.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Россия обладает оружием «возмездия». Именно так он охарактеризовал ядерную торпеду «Посейдон».
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