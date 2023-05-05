Угроза мощного землетрясения: США могут оказаться под водой

Анализ гейзеров показал, что с океанического дна поднимаются частицы металлов, характерных для верхней мантии Земли. Некоторые ученые считают, что это может быть предвестником катастрофы, связанной с движением тектонических плит, которое может привести к землетрясению с магнитудой более 9 и гигантскому цунами.