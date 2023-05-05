Нападающий Лионель Месси получил первое официальное предложение от клуба, но не от «Барселоны»

Ранее сообщалось, что нападающий согласен на сокращение зарплаты в три раза ради того, чтобы попасть в состав «сине-гранатовых». Каталонскому клубу придется принять непростые решения для того, чтобы позволить себе Месси. Однако даже с учетом того, что «Барселона» продаст сразу троих игроков, она не может позволить себе платить Месси столько же, сколько ему платят в ПСЖ. «Сине-гранатовые» могут предложить аргентинцу не более 10 млн евро в год.