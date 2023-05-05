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Нападающий Лионель Месси получил первое официальное предложение от клуба, но не от «Барселоны»

Спорт
Нападающий Лионель Месси получил первое официальное предложение от клуба, но не от «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси, который сейчас выступает во французском клубе «Пари Сен-Жермен», стал приоритетом Саудовской Аравии на официальном уровне.

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о переходе для Месси. Арабский клуб готов предложить нападающему зарплату в 386 млн евро, информирует Reuters. В ПСЖ аргентинец получает зарплату в 35 млн евро. На данный момент это предложение является единственным официальным для игрока со стороны клубов, несмотря на интерес от «Барселоны», в которую и сам Месси намерен попасть.

Ранее сообщалось, что нападающий согласен на сокращение зарплаты в три раза ради того, чтобы попасть в состав «сине-гранатовых». Каталонскому клубу придется принять непростые решения для того, чтобы позволить себе Месси. Однако даже с учетом того, что «Барселона» продаст сразу троих игроков, она не может позволить себе платить Месси столько же, сколько ему платят в ПСЖ. «Сине-гранатовые» могут предложить аргентинцу не более 10 млн евро в год.
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