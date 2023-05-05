Нападающий Лионель Месси получил первое официальное предложение от клуба, но не от «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси, который сейчас выступает во французском клубе «Пари Сен-Жермен», стал приоритетом Саудовской Аравии на официальном уровне.
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о переходе для Месси. Арабский клуб готов предложить нападающему зарплату в 386 млн евро, информирует Reuters. В ПСЖ аргентинец получает зарплату в 35 млн евро. На данный момент это предложение является единственным официальным для игрока со стороны клубов, несмотря на интерес от «Барселоны», в которую и сам Месси намерен попасть.
Ранее сообщалось, что нападающий согласен на сокращение зарплаты в три раза ради того, чтобы попасть в состав «сине-гранатовых». Каталонскому клубу придется принять непростые решения для того, чтобы позволить себе Месси. Однако даже с учетом того, что «Барселона» продаст сразу троих игроков, она не может позволить себе платить Месси столько же, сколько ему платят в ПСЖ. «Сине-гранатовые» могут предложить аргентинцу не более 10 млн евро в год.