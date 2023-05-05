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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «смехотворными» попытки отнять у России председательство в Совбезе

Политика
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «смехотворными» попытки отнять у России председательство в Совбезе

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя возмутился призывами отдельных стран передать председательство РФ в Совете Безопасности ООН другой стране.

Дипломат подчеркнул, что председательство России в апреле 2023 года прошло в штатном режиме, все запланированные мероприятия состоялись. Небензя назвал заявления некоторых стран о возможности злоупотребления положением председателя Совбеза ООН со стороны РФ «смехотворными». Постпред России добавил, что призывы такого рода «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам», – пишет «РИА Новости».

Ранее DEITA рассказало, что половина Европы желает нормализации отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Польши Петр Глиньский. Политик подчеркнул, что оппозиция страны солидарна с намерением вернуться к взаимодействию с Москвой.
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