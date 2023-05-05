Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «смехотворными» попытки отнять у России председательство в Совбезе

Дипломат подчеркнул, что председательство России в апреле 2023 года прошло в штатном режиме, все запланированные мероприятия состоялись. Небензя назвал заявления некоторых стран о возможности злоупотребления положением председателя Совбеза ООН со стороны РФ «смехотворными». Постпред России добавил, что призывы такого рода «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам», – пишет «РИА Новости».