Ученые выяснили, почему ядро Земли протекает ценнейшим для науки газом

Дэн и Ду выяснили, что это древнее вещество просачивается из ядра во внешние слои планеты в результате реакций с оксидом магния. Ценность открытия состоит в том, что оно может помочь исследовать самые таинственные внутренние области Земли и имеет значение для понимания того, как жизнь возникла на Земле и может ли она существовать где-либо еще во Вселенной.