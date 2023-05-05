Ученые выяснили, почему ядро Земли протекает ценнейшим для науки газом

Геофизики из Принстонского университета и Института геохимии Гуанчжоу Цзе Дэн и Чжисюэ Ду выяснили, почему ядро Земли протекает ценным газом гелий-3. Исследованием делится сайт VICE.
Гелий-3, являющийся потенциальным топливом для ядерного синтеза и возможно причастный к образованию жизни, вытекает из ядра Земли уже очень давно. Причины этих процессов ставят научное общество в тупик уже не первый год.
Дэн и Ду выяснили, что это древнее вещество просачивается из ядра во внешние слои планеты в результате реакций с оксидом магния. Ценность открытия состоит в том, что оно может помочь исследовать самые таинственные внутренние области Земли и имеет значение для понимания того, как жизнь возникла на Земле и может ли она существовать где-либо еще во Вселенной.
Ранее стало известно когда инопланетяне ответят нам на наше послание.