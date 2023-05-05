В Молдавии призвали избавить Гагаузию от «российской пропаганды»

Ранее сообщалось, что власти Молдавии приняли решение о наложении штрафа на граждан, которые будут замечены на территории страны с георгиевской ленточкой. Это было аргументировано тем, что эта лента в нынешних условиях символизирует агрессию. Сумма штрафа составит до 500 долларов (40 тысяч рублей).