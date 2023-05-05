В Молдавии призвали избавить Гагаузию от «российской пропаганды»

Председатель правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Игорь Гросу рассказал о работе, которую необходимо провести в Гагаузском автономном образовании, чтобы избавиться от «российской пропаганды».
На данный момент Молдавии предстоит провести большую и длительную работу, которая направлена на избавление Гагаузии от российской пропаганды, которая «успела пустить корни» в регионе. Гагаузское образование должно ввести в регулярное использование либо свой национальный, либо румынский язык, заявил Гросу телеканалу Vocea Basarabiei.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии приняли решение о наложении штрафа на граждан, которые будут замечены на территории страны с георгиевской ленточкой. Это было аргументировано тем, что эта лента в нынешних условиях символизирует агрессию. Сумма штрафа составит до 500 долларов (40 тысяч рублей).